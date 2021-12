Flers. Retour du mapping et des animations de Noël !

Après un Noël 2020 perturbé par la Covid-19, les Rendez-vous de l'hiver reviennent pour la sixième année à Flers. Notamment avec un nouveau mapping, "Le géant de Flers", qui raconte l'histoire d'un jeune Flérien. Ce dernier rencontre un géant qui lui demande de l'aider à mettre en place le décor de Noël dans la ville. C'est du samedi 4 décembre au jeudi 2 janvier, chaque week-end, de 18 heures à 20 heures, sur la façade de l'église Saint-Germain. Une soirée spéciale est prévue le 4 décembre, avec une rétrospective des mappings présentés depuis 2017. Ce soir-là à 19 heures, aura aussi lieu l'allumage des illuminations de la ville.

L'autre star des animations est le cirque Tempo, avec le spectacle "Top", qui met en scène quatre artistes, mais aussi des ballons, en représentation les 18, 19, 22, 23 et 26 décembre. Billetterie à l'office de tourisme. Sans oublier les balades en calèche, le Carrousel, les déambulations du père Noël et de peluches géantes, et, jusqu'au 5 décembre, "Festi'Flers" avec une Opel Corsa et 10 000 euros de cadeaux à gagner, et le marché de Noël les 11 et 12 décembre.