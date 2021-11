[Vidéo] Caen. Illuminations de Noël : le compte à rebours est lancé

Chaque année, c'est le même refrain. Dès la mi-octobre, l'entreprise Citeos met en place les guirlandes de Noël pour les fêtes de fin d'année à Caen. Cette année, l'installation a débuté le 15 octobre. "C'est tôt, mais c'est le temps qu'il faut", indique David Le Caillec, responsable affaire chez Citeos.

15 km de guirlandes

En effet, plus de 15 km de guirlandes, soit l'équivalent de la distance entre Caen et Ouistreham, et plus de 700 décors et motifs sont posés dans les rues, sur candélabres et dans les arbres. Ce n'est pas une mince organisation. Trois équipes sont sur le pont. Deux travaillent la nuit (de 22 heures à 6 heures) et une de jour "pour ne pas perturber la circulation. La nuit, ça n'embête pas les commerçants", poursuit le chef.

Au coeur de la pose des illuminations de noël Impossible de lire le son.

Mardi 16 novembre au petit matin, Denis Lepetit, monteur électricien, installe les décorations sur la place de la gare. Il assure cette mission depuis maintenant 17 ans. "Rien que sur mon secteur, j'ai 270 motifs à poser", sourit-il, casque sur la tête. Il ne faut pas avoir le vertige, ils montent parfois jusqu'à 15 m de haut.

Or et argent

Chaque motif ou guirlande, 100 % LED, est équipé d'un boîtier qui envoie des informations à un ordinateur. Tout est pré-programmé pour qu'au moment voulu, tout s'allume. Des tests sont prévus avant le jour J, le samedi 27 novembre.

• Lire aussi. Caen. Parades, chalets, animations… Les festivités de Noël arrivent bientôt

Cyril Mendes et Denis Lepetit travaillent main dans la main pour installer 270 motifs.

La ville change de couleur et de décor tous les quatre ans. Cette année, elle va se parer d'or et d'argent. Extinction des feux le 3 janvier 2022.