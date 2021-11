Caen. Parades, chalets, animations… Les festivités de Noël arrivent bientôt

La Ville de Caen s'apprête à fêter Noël ! De nombreuses animations et changements sont prévus à partir du samedi 27 novembre, jour qui marquera le début des festivités de fin d'année. Le marché de Noël revient, mais ne s'installe pas à la même place. Les cinquante chalets vont désormais être à trois endroits différents : place du Théâtre, place de la République et Boulevard Maréchal-Leclerc, au lieu de la place Saint Sauveur. "Ce n'était plus possible de le faire ici car nous sommes en train de déplacer la partie nord du marché hebdomadaire des fossés Saint-Julien sur la place", a précisé Ludwig Willaume, maire adjoint chargé des espaces publics.

• Lire aussi. Caen. Le marché de Noël quitte la place Saint-Sauveur

Le père Noël sera même présent le samedi 4 décembre, pour prendre la liste des petits (et des plus grands). Pour lancer officiellement la période de Noël, une grande déambulation aura lieu le 27 novembre à 17 heures avec le coup d'envoi des illuminations dans toute la ville. À noter aussi un spectacle d'illumination place Saint Sauveur, en fin d'après midi jusqu'au 2 janvier.

Malheureusement cette année, la grande roue ne fera pas son retour, la place devant l'hôtel de ville étant déjà prise par les Chats de Philippe Geluck.