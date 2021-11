Caen. Le marché de Noël quitte la place Saint-Sauveur

La Ville de Caen va dévoiler le programme des festivités de Noël d'ici quelques jours. Parmi elles, le traditionnel marché de Noël, qui se tiendra du samedi 27 novembre au vendredi 31 décembre.

La nouveauté ? Il quitte la place Saint-Sauveur pour s'installer au boulevard Maréchal-Leclerc, place de la République et place du Théâtre. "Avec le marché hebdomadaire du vendredi, on ne peut pas avoir de chalets fixes sur la place Saint-Sauveur", explique la Ville. Une soixantaine de chalets prendront leurs quartiers dans ces trois lieux du centre-ville. Il n'y aura donc pas de patinoire ni de piste de luge comme en 2018 et 2019 à la place du Théâtre.

Pas de grande roue cette année

La grande roue sera aussi la grande absente de ce Noël 2021. Habituellement placée sur l'esplanade de l'hôtel de ville, son installation n'était pas compatible avec l'exposition des chats géants de Philippe Geluck. "Avec ces deux attractions, la gestion des flux s'avérait difficile pour respecter les règles sanitaires", indique la municipalité qui ne souhaitait pas prendre de risques.