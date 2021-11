Boxe. Le Barentinois Mattéo Hache vise une ceinture continentale !

Il s'était pourtant promis de couper durablement, après son titre de champion de France acquis début octobre à Monaco. "Mais là, l'occasion était trop belle pour la laisser passer", justifie Mattéo Hache, le jeune boxeur originaire de Barentin. Cette occasion ? Ni plus ni moins qu'un combat en 10 rounds pour ajouter une deuxième ceinture à sa collection naissante, celle du titre continental WBA des super-moyens. "En gros, ça me permettrait de rentrer dans le top 15 mondial, le cercle des challengers potentiels et pourquoi pas être appelé par le clan de Canelo Alvarez (le détenteur de la ceinture mondiale, NDLR)", présente le protégé de Maxime Beaussire.

Un adversaire à ne pas sous-estimer

Avant d'en arriver là, Mattéo Hache a rendez-vous le samedi 20 novembre pour son premier combat à l'international, à Munich en Allemagne. Son adversaire, Emre Cukur (28 ans, 17 victoires pour une défaite), ne détient pas cette ceinture mise en jeu. "C'est un peu la même situation qu'avec Guito, à Monaco", rappelle le boxeur. Sauf que cette fois, il devra affronter un adversaire qui présente toujours plus d'expérience que lui et se frotter aux risques de "l'arbitrage maison".

Mais il en faudrait plus pour voir Mattéo Hache se départir de son incontournable confiance en lui. "Samedi, je ramènerai cette ceinture en Normandie", martèle celui qui n'a pas connu la défaite depuis ses débuts chez les pros. Sa raison d'y croire ? "Ma fraicheur physique, notamment parce que cette fois pour rester sous les 76 kilos je n'ai pas besoin de perdre beaucoup de poids comme quand je descends sous les 72,5 donc mes muscles seront récompensés de tous leurs efforts en n'étant pas privés de nourriture", prévoit le jeune homme.

Même s'il déteste le conditionnel, cette deuxième ceinture en un mois serait une incroyable conclusion à une saison qui l'a vu passer en quelques mois du statut de jeune inconnu à celui de numéro 1 français. Alors, pour enfin s'accorder un repos bien mérité, Mattéo Hache promet que "ce combat sera le dernier de l'année". À moins que, comme samedi, une occasion inratable ne s'offre à lui.