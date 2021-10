Boxe. Mattéo Hache décroche la ceinture des poids moyens

Il l'a si durement gagnée, cette ceinture. Pourtant, il a déjà failli la perdre. Pas en remontant tout de suite sur le ring, non. Mais en passant à deux doigts de l'oublier sur le parking de l'aéroport. Heureusement que son père passait par là… L'anecdote, qui prête à sourire, en dit long : depuis ce mardi 5 octobre, tard dans la soirée, Mattéo Hache est "sur un petit nuage". À seulement 22 ans et pour son huitième combat professionnel, le boxeur de Barentin est devenu champion de France des poids moyens.

Une grande joie,

au bout du suspense

Quelques heures après son exploit, Mattéo Hache n'en revient toujours pas. "Je n'ai pas dormi depuis hier, on a pris la route du retour tout de suite. Je pense que je réaliserai quand j'aurai dormi 29 ou 33 heures !" Au lendemain de ce premier titre national, le boxeur normand admet que ce combat "a été plus dur que ce qu'il imaginait". Sur dix rounds, alors qu'il n'avait combattu qu'en six jusque-là, le Seinomarin a dû faire face à l'endurance et à l'expérience de son adversaire, Mougit El Moutaouakil, dit "Guito".

Pourtant, c'est bien dans la dernière reprise que Mattéo Hache pense avoir fait pencher la balance en sa faveur : "Je remporte le combat car je gagne le dernier round, en mettant plus de coups et en étant plus précis, sinon la victoire aurait sûrement été pour Guito." La décision des trois juges prouve cette indécision, puisque deux d'entre eux ont donné une courte victoire au Barentinois. Si l'entourage de son adversaire n'a pas admis cette décision, Mattéo Hache, lui, la savoure : "Hier soir, en ouvrant mon téléphone, je voyais que certains criaient au vol, mais à cette heure-ci, le titre, il est chez moi !"

Après une année chargée qui l'a un peu émoussé, le jeune boxeur prévoit maintenant de couper et de profiter pendant les prochaines semaines, avant de repartir à l'assaut, vers de nouveaux objectifs. Passé de chasseur à chassé en quelques heures, Mattéo Hache assure que ce premier accomplissement ne changera rien et qu'il restera "toujours le même Mattéo qu'avant".