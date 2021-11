Torigny-les-Villes. Le Festival de la viande fait son retour, des nouveautés au programme

C'est le retour du Festival de la viande samedi 20 novembre, à Torigni-les-Villes. L'événement met en valeur le savoir-faire des acteurs de la filière viande de France, avec plus de 280 bovins inscrits, 80 éleveurs et 30 bouchers. Au programme : concours bovins, démonstration de découpe, animations. Et une innovation pour cette nouvelle édition : le concours du "Burger Bistronomique".

Laurent Binet, organisateur de l'événement.

Le Festival de la viande 2021 Impossible de lire le son.

Un concours du meilleur burger

Grande nouveauté 2021, le concours du meilleur burger avec six restaurateurs.

Le concours du Burger Bistronomique Impossible de lire le son.

Dans un espace de 1 000 m2, plus de 3 000 entrecôtes seront servies pour seulement 15 € afin de permettre au plus grand nombre d'en profiter.

Repas sur place : entrecôte frîtes Impossible de lire le son.

Cette année, le Festival de la viande sera aussi en digital, sur les réseaux sociaux, avec des lives tout au long de la journée du samedi 20 novembre sur la page Facebook du Festival de la viande.

Pratique. Festival de la viande, Torigny-les-Villes, samedi 20 novembre, dès 10 heures. Entrée gratuite.