Rouen. Des animations en plein air sur l'univers animal de Flaubert

C'était il y a bientôt 200 ans, jour pour jour. L'auteur rouennais Gustave Flaubert est né le 12 décembre 1821. Son bicentenaire est célébré depuis plus de six mois à travers la Normandie. De nombreux événements ont été organisés "avec 600 rendez-vous à travers la Normandie et le monde", rappelle Catherine Morin-Desailly, présidente de la commission culture de la Région Normandie.

Catherine Morin-Desailly Impossible de lire le son.

Un temps fort est organisé ce samedi 20 novembre à Rouen, avec un spectacle en plein air dans cinq lieux différents à Rouen, appelé La Constellation de l'Ours. Amélie Clément, directrice artistique de la compagnie Le Ballon vert, a travaillé sur ce spectacle avec les Plastiqueurs, collectif artistique basé à Canteleu.

Amélie Clément Impossible de lire le son.

Cinq sites du centre-ville de Rouen sont investis à cette occasion : le square Maurois (jardin du musée de l'Antiquité), la rue Beauvoisine, la rue Eau-de-Robec, la place du Chêne Rouge et l'esplanade Marcel Duchamps, avec la projection du film Salammbô de Jacques Perconte et Othman Louat.

Amélie Clément Impossible de lire le son.

La Constellation de l'Ours est à voir à partir de 18 h 30, c'est gratuit.