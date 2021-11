[Vidéo] Alençon. Un musée sur roues pour intéresser les jeunes à la culture

Lundi 15 novembre, le lycée technique Marcel-Mezin et la mairie d'Alençon ont inauguré, sur la place Foch de la ville, une exposition sur la célèbre dentelle d'Alençon. Une exposition à visiter… dans un musée sur roues. Pendant deux ans, un semi-remorque aménagé circulera dans les collèges et lycées, en Normandie et en Bretagne, et y fera découvrir ce patrimoine mythique de l'Orne.

Le véhicule stationnera dans les cours une semaine ou deux, le temps que toutes les classes puissent en bénéficier.

Un projet "unique en Europe"

"Si les jeunes ne peuvent pas aller au musée, c'est le musée qui viendra à eux." Thierry Goethals est professeur au lycée Mezen. Il est à l'initiative du réaménagement, en 2015, de ce semi-remorque en un musée. Un projet "unique en Europe", qui a déjà permis de mettre sur pied deux expositions itinérantes. L'une sur la citoyenneté, l'autre sur l'Orne dans la Première Guerre mondiale.

Selon le maire d'Alençon Joaquim Pueyo, ce musée mobile permet de "favoriser l'accessibilité à la culture".