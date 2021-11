Musique. Le prochain clip d'Angèle tourné à la Foire Saint-Romain de Rouen

A quelques jours de la sortie de son nouvel album et du documentaire Netflix du même nom, Nonante-Cinq, Angèle commence à dévoiler quelques visuels de l'univers porté par cet album. Ainsi, on a pu voir l'artwork de ce prochain album porter sur le thème de la fête foraine et plus précisément des grands huit.

Et c'est tout naturellement que la chanteuse belge a choisi la Foire Saint-Romain de Rouen pour tourner des séquences de son prochain clip. Sur un compte fan de l'artiste, on a d'ailleurs pu la voir en pleine séance de maquillage au pied d'un manège. L'information a été confirmée par les organisateurs de la foire.

L'album Nonante-Cinq sort le 10 décembre.