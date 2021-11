Votre horoscope signe par signe du jeudi 18 novembre

Bélier

L'envie de reprendre votre liberté pour échapper à la routine n'est pas très rationnelle ! réfléchissez bien.

Taureau

Consacrez plus de temps aux personnes que vous aimez et montrez-vous plus compréhensif envers elles.

Gémeaux

La chance devrait jouer en votre faveur et vous pourrez tirer votre épingle du jeu aujourd’hui !

Cancer

Ne jetez pas les vêtements qui ne vous plaisent plus. Des associations seront heureuses de les redistribuer.

Lion

Dites bonjour à vos voisins, au facteur ou au chauffeur de bus, et vous prendrez conscience qu'il n'est pas si difficile de communiquer.

Vierge

La famille compte beaucoup pour vous particulièrement en ce moment et tout le monde y mettra du sien

Balance

Vous vous sentirez dynamique et motivé pour mener à bien les projets qui vous tiennent à cœur.

Scorpion

Votre entourage vous apportera de nombreuses satisfactions. L'ambiance familiale est au beau fixe.

Sagittaire

Amis Sagittaire, Ménagez-vous des moments de pause, même si, pour l'instant, vous êtes dans une forme éblouissante.

Capricorne

Il ne tient qu'à vous de mettre un peu de fantaisie dans votre vie. Prenez les choses en main.

Verseau

La tendresse et la douceur sont au rendez-vous. Vous serez bien plus à votre aise pour exprimer toute l'étendue de vos sentiments.

Poissons

Le travail est votre préoccupation. Un sentiment de frustration s'est installé. Vous faites face à cette situation avec votre meilleure volonté.