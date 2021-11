Caen. Une portion du périphérique fermée pendant quatre nuits

Du lundi 15 au vendredi 19 novembre, une partie du périphérique nord de Caen est fermée la nuit, de 20 heures à 6 heures du matin. En cause : la Direction interdépartementale des routes nord-ouest (DIRNO) va réaliser des travaux de peinture et de signalisation.

50 km/h sur le viaduc jusqu'à fin novembre

Il ne sera donc pas possible de circuler entre les échangeurs Chemin Vert et Pierre Heuzé dans le sens intérieur, soit dans le sens Cherbourg-Paris. Des déviations sont mises en place. Il est conseillé d'emprunter le périphérique Sud.

Le plan de déviation sur le périphérique de Caen. - DIRNO

Pour les poids lourds allant vers Ouistreham, ils devront emprunter le périphérique extérieur, pour rejoindre ensuite Giberville puis Colombelles.

Pour rappel, le trafic des véhicules de plus de 3,5 tonnes est interdit sur le viaduc de Calix. En raison de retard de travaux sur l'édifice, la circulation est toujours réduite à 50 km/h et sur une voie, dans chaque sens, jusqu'au dimanche 28 novembre inclus. Des ralentissements voire d'importants bouchons sont à prévoir. La DIRNO invite les usagers à la plus grande prudence.

