Caen. Le viaduc de Calix pas encore prêt pour les poids lourds

Depuis le 27 juin, le viaduc de Calix est interdit aux poids lourds et la circulation est modifiée pour les autres véhicules. Sa réouverture complète à la circulation était prévue lundi 15 novembre, mais elle est retardée. C'est ce qu'a indiqué la préfecture du Calvados sur ses réseaux sociaux. "Des investigations et sondages complémentaires et la remise en état des échafaudages après la tempête Aurore ont entraîné un décalage du planning initial", indiquent les services de l'État.

Le retour à la normale va se faire progressivement. L'interdiction aux véhicules de plus de 3,5 t sera levée le 29 novembre dans les deux sens. Il faudra attendre le 10 décembre pour que la circulation soit totalement rétablie.