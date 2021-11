Caen. Caen arrache la victoire au bout des tirs au but contre Chambéry

Les Caennais ont dû rapidement digérer la défaite de mercredi dernier à Tours (3-2), pour rester dans le haut de la Division 1. Ils ont pu retrouver la victoire le samedi 13 novembre contre Chambéry (2-1), mais ils ont dû aller aux tirs au but pour faire la différence, malgré une nette domination.

Le match

D'entrée de jeu, les Drakkars ont colonisé la cage du gardien savoyard, David Richer, tirant pas moins de 23 fois au but, contre une seule pour leurs adversaires. Ils ont finalement été récompensés par André Ménard, qui a marqué suite à un nouveau service de Félix Chamberland (1-0, 15' et 20'). Mais petit à petit, les locaux ont été moins disciplinés et Dubé a profité d'une supériorité pour égaliser (1-1, 39' et 40').

Dans le dernier tiers, comme en prolongations, aucune équipe n'a réussi à faire la différence, malgré une nette domination des locaux, qui ont buté sur David Richer (1-1, 60' et 65'). Les tirs au but ont alors eu lieu, mais de nouveau, les gardiens ont mis en échec leurs adversaires sur les huit premiers tours. Mais finalement, au neuvième, Oula Uski a trouvé la faille dans la cage visiteuse pour offrir la victoire au HCC (2-1, 65').

Le Flop : Avoir dû jouer une mort subite

Les Caennais ont colonisé la cage de David Richer, en cadrant pas moins de 56 tirs dans la soirée. Les visiteurs ont, quant à eux, cadré seulement 13 tirs. Avoir été contraints d'aller aux tirs au but est donc frustrant pour les Drakkars, après une telle domination.

La stat' : 18

Les Normands ont marqué le seul tir au but de la séance au neuvième tour, soit au 18e tir. Au bout du suspense.

La fiche

Caen - Chambéry : 2-1 (1-0, 0-1, 0-0. Prl. : 0-0. Tab : 1-0). 1300 spectateurs.

Caen : Buts : A.Menard (14'51, ass. F.Chamberland et J.Marttinen), O.Uski (Tab n°9). Pénalités : 20'. Entr. : Luc Chauvel.

Chambéry : But : J.Dubé (38'01, supériorité numérique). Pénalités : 14'. Entr. : Pierre Bergeron.

Prochain rendez-vous

Gros match en vue pour les Drakkars qui iront jouer chez les troisièmes, les Yétis de Mont-Blanc, le samedi 20 novembre à 19h30.