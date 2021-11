Ça bouge en ville. Nouveaux commerces à Caen et son agglo

Cette nouvelle boutique est ouverte depuis le 29 octobre aux Rives de l'Orne à Caen.L'enseigne est spécialisée dans la vente de thé et propose une large gamme de produits.

Envouthé existe depuis dix ans, mais jusqu'à présent uniquement en ligne. L'ouverture de cette boutique éphémère permet aux clients de bénéficier de conseils avisés et même de déguster. On trouve du thé bien sûr, mais aussi des tisanes et un petit rayon café et épicerie fine.