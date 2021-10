Canteloup mène sa barque au Zénith de Rouen

C’est en intégrant en 1995 l’équipe des Guignols de Canal+ que cet ancien moniteur d’équitation a débuté sa carrière d’imitateur satirique. Il sera remarqué pour l’imitation des voix de Virenque, Barthez, Douste-Blazy... Depuis, il partage également son humour avec les auditeurs de Rires et Chansons et d’Europe 1 et a même son émission sur TF1.

Il a définitivement conquis le public et triomphe dans ses one man show. C’est dans un habillage scénique épuré que l’artiste présente une composition à la fois traditionnelle et innovante. Pour lui, la scène est un lieu de défi et, tel un boxeur sur le ring, il enchaîne les tableaux humoristiques sur un rythme cadencé proche du meeting sportif, dans lequel l’athlète doit exécuter en peu de temps diverses prouesses. Dans son dernier spectacle, il invite Laporte, Lucas, Holtz, Mylène et les autres. Politiques, sportifs, journalistes, acteurs, chanteurs, tous sont là réunis pour la nouvelle aventure de Nicolas au pays de l’humour et de la caricature, de l’actualité, du show biz et de l’élégance.



Pratique. Nicolas Canteloup, samedi 21 janvier, à 20h30 au Zenith de Rouen. Tarifs entre 49 et 52€. Tél. 02 32 91 92 92.

(Photo LLD William Goeta)