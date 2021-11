Bonne table à Caen. Dîner en intimité au Repaire des Nones

C'est l'ambiance parfaite pour se sentir comme dans un cocon : situé dans le lieu privilégié qu'est le Vaugueux à Caen, le restaurant Le Repaire des Nones charme par sa petite taille, ses guirlandes lumineuses accrochées au mur et son patron des plus agréables. Jérôme Valognes a ouvert l'établissement en 2013. "J'étais musicien de jazz avant. J'ai eu ma période de gloire dans les années 80-90", sourit-il. Lassitude du milieu et cachets qui n'augmentaient pas ont eu, entre autres, raison de son changement de vie. "Ça me trottait dans la tête depuis un moment, mais forcément, j'appréhendais un peu. Puis je me suis lancé, parce que la liberté, c'est ça aussi : se donner les moyens d'y arriver."

Andouille et morue

Le chef propose quatre entrées, quatre plats et trois desserts 'faits maison'. "J'en ai une quinzaine et je tourne en fonction des saisons et des idées." Ce soir-là, mon cœur balance entre les propositions qui me donnent toutes envies. Mon compagnon et moi sommes d'accord : ce sera entrée, plat et dessert. Pour commencer, je choisis le parmentier d'andouille, crème à l'échalote confite, une des spécialités de la maison. "J'ai repensé et retravaillé un plat que me faisait ma grand-mère." Après cette bonne entrée placée sous le signe de la Normandie avec de l'andouille de Vire, cap vers le voyage. Je suis intriguée par la morue à la portugaise, et la description que m'en fait Jérôme Valognes me convainc. Il s'agit de petites frites mélangées à de la morue, du persil, des oignons et un jaune d'œuf. À la dégustation, je suis conquise. J'accompagne le tout d'un verre de coteaux-du-layon.

Finalement, il ne nous restera plus de place pour le dessert, malgré une forte envie de goûter l'émietté de sablé, crème fouettée au mascarpone et coulis de fruits rouges. Ce sera pour une autre fois. L'entrée et le plat m'auront coûté 25 euros.

Pratique. Le Repaire des Nones, 3 rue du Vaugueux à Caen. Ouvert du mardi au samedi, uniquement le soir. Tél. 02 50 01 00 39.