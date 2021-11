Bonne table à Rouen. Ambiance seventies, cuisine et cocktail maison

Dans la discrète impasse des Hauts-Mariages, à l'angle de la rue Damiette à Rouen, Maxime Chatelot et Rose Manneville viennent d'ouvrir leur nouvel établissement. Connus pour être à la tête du bar Le Vintage, ils proposent, Chez Rose et Max, un restaurant à l'ambiance unique, inspirée des seventies. "Nous faisions de plus en plus de planches dans notre bar. Face à la demande, nous nous sommes dit qu'il fallait ouvrir un restaurant avec les mêmes valeurs de partage", raconte Maxime Chatelot, gérant des lieux avec sa compagne.

Comme à la maison

Ils investissent les lieux et refont alors toute la décoration. Ce sont désormais des couleurs orange, rose ou encore violette qui s'affichent par petites touches sur les murs. Pour le mobilier, "nous aimons beaucoup faire les brocantes. Pour la plupart, ce sont des meubles de créateurs qui ont déjà une histoire et à qui nous redonnons une seconde vie", poursuit Maxime Chatelot. La salle est grande mais aérée, et surtout au calme : "Nous avons eu un coup de cœur pour ce lieu. Ici, nous ne sommes pas dérangés par le bruit des voitures. On a l'impression de ne pas être en ville." Une ambiance quasiment intimiste, comme à la maison, qui se retrouve dans la très belle cave voûtée qui a été rénovée.

À la carte le midi, deux formules sont proposées, l'une à 18 euros avec entrée+plat ou plat+dessert, l'autre à 22 euros pour la complète. "Nous ne proposons que des plats maison avec des ingrédients de saison et en privilégiant au maximum le circuit court", indique Maxime Chatelot. Je choisis ainsi, en plat, un duo de tortilla au pulled pork (du porc cuit en basse température dans une sauce sucrée-salée), avocat et cheddar. L'ensemble est savoureux et généreusement servi. En dessert, le crumble poire-chocolat est tout simplement à tomber ! Pour accompagner le repas, une sympathique carte de cocktails originaux est disponible.

Pratique. 4, impasse des Hauts-Mariages à Rouen. Du mardi soir au samedi soir, de midi à 14 heures et de 19 heures à 22 h 30.