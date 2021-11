Rouen. Une première boutique entièrement dédiée à la raclette !

Alors que les températures baissent et que l'hiver arrive, la nouvelle boutique de Benoît De Araujo connaît un vif succès. Son nom : Raclette to go. Une adresse entièrement dédiée au célèbre fromage à faire fondre ! D'ailleurs, avant même de franchir la porte, des dizaines de meules de fromage sont visibles à travers les portes des frigos.

Une dizaine de variétés

"Historiquement, je travaillais dans le prêt-à-porter à Villers-sur-Mer, raconte Benoît De Araujo. J'ai des copains crémiers et j'ai fabriqué du fromage avec eux. C'est en les voyant vendre beaucoup de raclette que j'ai eu l'idée de lancer le concept de cette boutique." Depuis son ouverture, les retours des clients sont "très positifs" sur la présentation des plateaux, la quantité et surtout la qualité des fromages.

"Je ne propose que de la raclette au lait cru, pas de pasteurisé sauf pour la raclette de chèvre. Quelques raclettes thermisées, entre la pasteurisation et le lait cru", présente-t-il. Quelques trouvailles sont disponibles, comme de la raclette à l'ail des ours, à la moutarde ou encore à la truffe.

Environ une dizaine de variétés de raclettes sont disponibles. Pour l'accompagner, Benoît De Araujo vend aussi de la charcuterie "rigoureusement choisie" et des garnitures comme des pommes de terre évidemment ! Des plateaux avec raclette et charcuterie sont disponibles avec des prix démarrant dès 6,90 € par personne. "Le mieux est de nous contacter la veille pour que nous ayons le temps de préparer", ajoute Benoît De Araujo, qui voit les commandes se multiplier à l'approche d'un week-end prolongé pour certains.

Pratique. 3, rue du Vieux-Palais à Rouen. Ouvert du mercredi au samedi de 11 heures à 14 heures et de 16 heures à 20 heures. Tel. 02 35 73 65 77