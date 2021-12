La passion d'une vie. Gérard Taurin, glacier à Mortagne, bûche dans le monde entier

La bûche glacée est de saison ! Dans la boutique de Gérard Taurin, les pots de glace sont alignés dans une vitrine réfrigérée : vanille, caramel au beurre salé… mais aussi pissenlit, cacahuète ou fleur de cactus. Aux murs, des diplômes : Lenôtre, le Mérite agricole, l'Académie culinaire de France, Meilleur Ouvrier de France et celui de la Coupe du monde de la gelatéria. Au fond, une vitre laisse découvrir le labo.

Ornais pure souche

Gérard Taurin, 58 ans, né à Alençon, est issu d'une famille de fermiers. Enfant, il adorait passer ses vacances chez ses grands-mères, la maternelle à Lonrai, la paternelle à Fyé. "Je suis né dans le lait de vache", dit celui qui, plus tard, en utilisera pour confectionner ses glaces. "J'ai retrouvé cette odeur du lait à 17 ans, chez Lenôtre." À Dangeul, l'adolescent aidait à tailler les haies chez un grand-oncle, André Pichard, le bras droit de Gaston Lenôtre. Le tonton y a présenté le jeune Gérard. "Il a fallu vite faire ses preuves, un mois pour apprendre les rudiments de la pâtisserie. J'y ai obtenu mon CAP de pâtissier mais, comme il fallait faire mon service militaire, je me suis engagé pour faire la guerre du Liban." Une parenthèse durant laquelle Gérard Taurin pratique sa passion pour la photographie, Pentax-6x7 en bandoulière au service des armées. "Une expérience forte, j'ai failli rester dans l'armée, mais on m'a repris chez Lenôtre, une place s'est ouverte en glace et j'ai très vite compris que c'est là que je m'éclaterais."

"Je participe à des concours pour

remettre mon savoir-faire en jeu"

C'est en 2000 que Gérard Taurin devient Meilleur Ouvrier de France (MOF), pour se distinguer dans la masse du personnel de Lenôtre. En 1996, il se prépare la nuit et passe dans le plus grand secret les sélections du MOF, avant de finalement se faire aider, pour la finale, par Marcel Derrien, directeur de l'École Lenôtre. Mais un accident de moto et six mois d'hôpital contrarient le résultat. Quatre ans plus tard, Gérard Taurin récidive, conseillé par un confrère MOF en pâtisserie. Cette fois-ci, il endosse avec succès le col tricolore des MOF. "Pour le championnat du monde, on doit être le meilleur ce jour-là. Chef de poste chez Lenôtre, j'avais peur d'être mal jugé par la profession si je ne finissais pas premier." Pour une première participation de la France à ce concours, il accompagne des confrères à Turin (Italie). "Avant de partir, j'ai dit à mes enfants : 'Je vais chercher la coupe et je reviens.'" La France a remporté l'épreuve, devant la Belgique et l'Italie.

Installation à Mortagne-au-Perche

Gérard Taurin donnait des cours tous les jours. L'envie d'être moins sollicité, de recul, d'enseigner mais de façon plus libérale. Après 32 ans chez Lenôtre, Gérard Taupin débarque à Mortagne. La planète devient sa salle de classe : Thaïlande, Afrique du Sud, Canada, Uruguay, la Moldavie. Cette vie de globe-trotter n'impose plus d'habiter près de Lenôtre. Gérard Taurin s'installe à Mortagne, où il venait pour la Foire au boudin et les Percherines. Il a pensé que ses enfants seraient mieux ici qu'en Île-de-France. Il repère une vieille bâtisse, la fait restaurer, y installe sa boutique où, en plus du lait de vache, il utilise désormais du lait hypoallergénique de jument produit près de Sées, avec de la verveine ou du caramel fleur de sel. Toujours la recherche de l'innovation. "Sa dégustation est très proche du lait maternel", promet Gérard Taurin.