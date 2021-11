Seine-Maritime. Le consulat de Lituanie s'installe à Montivilliers

Arnaud Serry, le consul honoraire de Lituanie en Normandie, a officiellement été installé jeudi 4 novembre, à Montivilliers. Une cérémonie s'est déroulée en présence de Nerijus Aleksiejunas, ambassadeur de Lituanie en France, et de Jérôme Dubost, maire de Montivilliers, dans la salle des mariages de l'hôtel de ville.

Créer du lien

entre les deux pays

Arnaud Serry est en fait en poste depuis le mois de juin dernier. Ce chercheur-professeur à l'université du Havre est un passionné de la Lituanie et marié à une Lituanienne. Il est originaire du Tréport et a découvert ce pays de l'Est il y a une trentaine d'années, lors d'un voyage alors qu'il était scout à Barentin. La Lituanie a rejoint l'Union européenne il y a 17 ans. Le rôle d'un consul honoraire est de porter assistance et soutien aux ressortissants du pays (lors d'un accident, d'un décès ou encore d'un emprisonnement). Il s'efforce également de créer des liens (politique, économique, culturel et sportif).

Arnaud Serry est consul honoraire de Lituanie pour l'ensemble de la région Normandie. Si le consulat est installé à Montivilliers, c'est tout simplement parce qu'il s'agit de sa ville de résidence. Il a accepté le poste par amour de la Lituanie : "Je suis un amoureux du pays. L'idée de développer du lien, de faire découvrir la Lituanie, me plaît. On connaît mal. C'est pourtant à seulement 2 000 kilomètres. Ce n'est pas plus loin que le Portugal. C'est juste à côté. Les Lituaniens sont des Européens convaincus. Ils savent recevoir."

Pratique. Consulat de Lituanie en Normandie - rue André-Messager à Montivilliers - consulat.lituanie.havre@gmail.com