Calvados. Ségur de la santé : les investissements dans le département

Lundi 8 novembre, Olivier Véran, le ministre de la Santé, s'est rendu en Normandie, à Gisors, pour détailler les investissements du Ségur de la santé dans la région. Plus de 850 millions d'euros d'investissements sont annoncés pour soutenir les établissements sanitaires et médico-sociaux de la région. Pour les établissements de santé, 455 millions d'euros sont consacrés aux grands projets d'investissements, dont 200 millions qui sont mobilisés par la Région Normandie. 255 millions d'euros sont aussi dédiés à l'assainissement financier des hôpitaux les plus en difficultés.

Dans le Calvados, l'hôpital de Lisieux va bénéficier d'une enveloppe de près de 37 millions d'euros pour rénover l'ensemble du site hospitalier ainsi que l'institut de formation des professionnels de santé qui forme des futurs infirmiers et aides-soignants. Le centre hospitalier de la Côte Fleurie va obtenir près de 14 millions pour restaurer les capacités financières, tout comme l'hôpital de Vire, qui va toucher plus de 3 millions d'euros.

Le centre hospitalier de Pont-l'Évêque va avoir le droit à plus de 11 millions d'euros pour réaménager l'existant et faire une extension en vue de la création d'un pôle ambulatoire. Le centre hospitalier de Bayeux se voit, lui, doté de 6,7 millions d'euros qui serviront à créer trois pôles : courts séjours, psychiatrie et gériatrie et soins externes, mais aussi 5 millions pour reconstruire l'EHPAD de la ville. L'hôpital de Falaise, enfin, va obtenir un peu plus de 3 millions d'euros pour moderniser le site principal.