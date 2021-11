Sciences. Quelles expériences Thomas Pesquet a-t-il menées dans l'espace ?

Après six mois de mission à bord de la station spatiale internationale (ISS), il est temps pour l'astronaute normand Thomas Pesquet de retrouver la terre ferme. Au cours de son voyage en orbite autour de la Terre, l'astronaute français a consacré la moitié de son temps à la recherche scientifique. Au total, Thomas Pesquet a participé à près de 200 expériences. L'objectif de ces travaux est de préparer les futures missions longues vers la Lune et Mars, mais pas seulement.

Vieillissement : l'impact de l'espace sur le corps

Dans l'espace, le corps vieillit beaucoup plus vite que sur Terre. En six mois, les astronautes subissent un vieillissement équivalent à 10 ans ! Les os, les muscles, la vision sont directement impactés par les effets de l'impesanteur sur le corps. Cette expérience à laquelle font face les astronautes permet néanmoins de faire des mesures, analyses et recherches qui offrent des conditions optimales pour étudier le mécanisme de la dégénérescence.

Après six mois à flotter dans le labyrinthe de l'ISS, les astronautes reviennent sur Terre très affaiblis physiquement, plus habitués à subir la gravité sur Terre. Thomas Pesquet résumait ce fait avec humour dans un tweet publié fin octobre.

Les emballages de demain

Autre expérience menée dans l'espace, la recherche de nouveaux matériaux qui permettent de fabriquer des emballages réutilisables, biodégradables ou... comestibles ! L'idée est de trouver un moyen pour économiser du poids et de réduire le nombre de déchets. Ces expériences sont indispensables pour des missions longues et peuvent aussi à terme offrir des alternatives vertueuses sur Terre et limiter la pollution des déchets. L'objectif est aussi de trouver des emballages qui favorisent la conservation des aliments.

Étudier le système immunitaire

L'astronaute français a aussi mené des recherches sur le système immunitaire et les moyens pour développer une médecine plus réactive. En observant les réactions du corps face aux maladies, les astronautes réalisent des prélèvements qui permettent de prévenir plus rapidement les atteintes contre le système immunitaire.

L'ISS : un laboratoire pour les missions futures

L'espace, n'étant pas soumis à l'impesanteur, est un formidable lieu de laboratoire qui exclut les inconvénients de la gravité : sans l'effet du poids, les phénomènes physiques, chimiques ou biologiques peuvent être étudiés plus aisément. Les astronautes sont en réalité les laborantins de l'extrême qui réalisent aussi des expériences commandées par les laboratoires au sol. Les sujets étudiés sont donc variés mais peuvent aussi paraître parfois très techniques et finalement peu utiles sur Terre. Pour l'instant, l'essentiel des expériences vise à offrir des conditions optimales pour préparer les missions longues du futur. À ce stade, les retombées concrètes des expériences pour l'ensemble de la population restent donc mineures. Mais chaque découverte qui s'avère être utile pour les résidents de l'ISS deviendra, peut-être un jour, un objet du quotidien pour les terriens...