Calvados. Où sont les radars cette semaine ?

Comme chaque semaine, la gendarmerie du Calvados a indiqué dimanche 7 novembre les axes du département ciblés par des contrôles de vitesse. Du lundi 8 au dimanche 14 novembre, les forces de l'ordre vont particulièrement contrôler la départementale 7 entre Douvres-la-Délivrande et Biéville-Beuville, au niveau du rond-point de "La Bijude", et la départementale 12 entre Courseulles-sur-Mer et Bayeux.

Des dispositifs visibles et non visibles seront mis en place sur cet axe à forts trafics pendulaires, dans les deux sens de circulation (domicile-travail). "Ces opérations programmées se cumulent avec les contrôles habituels, effectués de manière aléatoire sur l'ensemble du département", rappelle la gendarmerie.