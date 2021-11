Donville-les-Bains. Deux personnes bloquées par la marée secourues par un plaisancier

Deux personnes se sont retrouvées bloquées sur un îlot situé près de la piscine d'eau de mer de la plage de Donville-les-Bains, près de Granville, vendredi 5 novembre vers 16 heures alors que la mer remontait. C'est un plaisancier qui a récupéré les deux personnes, alors que des secours en mer étaient déclenchés, dont l'hélicoptère de la sécurité civile et une équipe de sauveteurs nautiques des sapeurs-pompiers. Attention au fort coefficient de 108 ce samedi 6 novembre. Un appel à la prudence a été lancé par la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord envers les pêcheurs à pied, les promeneurs sur le littoral et les usages des loisirs nautiques. Le numéro d'appel d'urgence pour alerter les secours en mer est le 196.