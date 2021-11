Sciences. Thomas Pesquet de retour sur Terre lundi après 199 jours dans l'espace

Il aura passé 199 jours dans l'espace : c'est confirmé, Thomas Pesquet sera de retour sur Terre lundi 8 novembre. La Nasa vise un amerrissage au large des côtes de la Floride, aux Etats-Unis, "au plus tôt à 12h14 GMT (13h14 heure de Paris)" pour l'astronaute originaire de Normandie et trois de ses camarades de la station spatiale internationale (ISS). Le voyage retour débutera dimanche à la mi-journée.

"Un sentiment doux-amer"

L'équipage du vaisseau Crew-2, composé également Japonais Akihiko Hoshide et des Américains Shane Kimbrough et Megan McArthur, rentrera ainsi sur Terre avant l'arrivée à bord de l'ISS des quatre astronautes de Crew-3, dont le décollage a été plusieurs fois retardé notamment à cause de la météo.

"Alors qu'on se prépare à partir, il y un peu un sentiment doux-amer", a déclaré vendredi Thomas Pesquet lors d'une conférence de presse depuis la station spatiale. "Il se pourrait qu'on ne revienne jamais voir l'ISS, et c'est vraiment un endroit magique". Hier, l'heure était aux essayages de scaphandres pour le Normand et ses camarades.

Ultimes vérifications avant le retour. Une légende urbaine raconte l'histoire d'un astronaute qui ne rentrait plus dans son scaphandre après avoir abusé de la musculation pendant ses 6 mois de mission, et non ce n'était pas moi en 2017 💪 #MissionAlpha pic.twitter.com/xr7ogY7GeX — Thomas Pesquet (@Thom_astro) November 5, 2021

Après sa vertigineuse descente, la capsule Dragon sera récupérée sur l'un des lieux d'arrivée possibles, au large de la Floride, par un bateau de SpaceX.

Crew-2 est la deuxième mission régulière assurée par l'entreprise d'Elon Musk pour le compte de la Nasa.