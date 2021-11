Elbeuf. La nuit du cirque : un condensé de créativité !

Très impliquée dans cet événement dès sa première édition, Yveline Rapeau, directrice de la Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie, a imaginé un programme original pour l'occasion au Cirque-théâtre d'Elbeuf. Elle nous présente ce projet.

Quelle est la portée de

cette manifestation ?

Initiée par l'association Territoires de cirque, formée par le regroupement des pôles nationaux des arts du cirque, La Nuit du cirque a pour ambition de faire connaître et de promouvoir le cirque d'aujourd'hui. Quoiqu'imaginée au départ comme une grande fête nationale, le festival, qui ne fête que sa troisième année, dépasse déjà les frontières de notre pays et rayonne dans toute l'Europe. En effet, si la France est bien le creuset du cirque contemporain, cette créativité a fait des émules, notamment au Danemark, en Italie et en Allemagne depuis quelques années. C'est donc désormais un événement ouvert à l'international, dont l'objectif est de mettre en lumière la vitalité, la richesse et la diversité des esthétiques du cirque contemporain.

Quelle formule choisissez-vous pour

le Cirque-théâtre d'Elbeuf ?

Il fallait évidemment marquer l'événement en favorisant l'inédit et la création. Dès la première édition, j'avais eu l'ambition de proposer une soirée composée. En l'occurrence, nous avons ici retenu trois formules. Portrait chinois : un spectacle jeune public de Karim Messaoudi, dans lequel l'acrobate évolue sur un plateau tournant, un spectacle tout public Mad in Finland dans lequel des Finlandaises s'amusent des poncifs associés à la culture de leur pays, et la projection d'un film documentaire qui nous permet de découvrir l'envers du décor de cette création originale. Cette programmation mise vraiment sur la diversité mais témoigne aussi de nos exigences en termes de qualité car, en tant que Pôle national du cirque, nous nous engageons à présenter le meilleur du cirque contemporain.

Quelle est l'originalité de ces spectacles ?

La troupe finlandaise fête les 10 ans de cette formule Mad In Finland, née en Normandie lors d'une résidence à la Brèche à Cherbourg (Manche). Mais ce spectacle est une création originale dans laquelle la formule est revisitée dans un format exceptionnel avec 11 interprètes sur scène. C'est une sorte de cabaret décalé dans lequel ces interprètes uniquement féminines, sous la houlette de Elice Abonce Muhonen, s'amusent des clichés qu'inspire la Finlande. Quant à Karim, que le public du Cirque-théâtre connaît déjà en tant qu'interprète notamment des spectacles de Mathurin Bolze, il présente cette fois un spectacle dont il est à la fois l'auteur et l'interprète et s'adresse pour la première fois au jeune public. Son spectacle très récent a encore très peu tourné : ce sera donc une découverte pour notre public !

Pratique. Du vendredi 12 au dimanche 14 novembre au Cirque-théâtre d'Elbeuf. 6 à 17 €. cirquetheatre-elbeuf.com