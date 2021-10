Qu’y a-t-il derrière le 17 de la police ?

Quel que soit le lieu de Seine-Maritime d’où l’on appelle, les communications vers le 17 aboutissent au Centre d’informations et commandement basé à l’Hôtel de Police de Rouen. Pourquoi Rouen ? “Le CIC est toujours placé au plus près du directeur départemental de la sécurité publique, explique le capitaine Jean-Charles Camesella, responsable du CIC. Il est ses yeux et ses oreilles.”

Suivi en temps réel

Dans ce service, 56 personnes se relaient 24h/24 pour répondre aux appels d’urgence et envoyer des patrouilles de police là où il le faut. “Il y a toujours au moins six à neuf personnes présentes au CIC”. Le centre est divisé entre différents opérateurs. L’opérateur radio, par exemple, peut voir en un coup d’œil quelles sont les patrouilles disponibles pour intervenir. “Grâce au logiciel que l’on utilise, nos opérateurs savent où se trouvent les patrouilles à l’instant T.” Le centre reçoit entre 750 et 800 appels par jour, mais seulement 25 % donnent lieu à des interventions. “Le 17 est avant tout un appel d’urgence. Il n’est pas rare qu’on nous appelle pour avoir des horaires d’ouverture de magasins. C’est gênant car ces personnes bloquent des lignes et donc des appels qui peuvent être vraiment urgents.”