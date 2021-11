Miss France. Les Normandes Amandine Petit et Cindy Fabre, Reines du Shopping 

L'animatrice Cristina Cordula accueille cinq des plus belles femmes de France dans son émission Les Reines du Shopping. À compter du lundi 8 novembre, à 17 h 30, Amandine Petit, Miss France 2021, Cindy Fabre, Miss France 2005, Clémence Botino, Miss France 2020, Nathalie Marquay, Miss France 1987, et Camille Cerf, Miss France 2015, "s'affrontent sur le terrain de la mode". Chacune joue au profit d'une association qui lui tient à cœur dans le but de remporter 10 000 euros à la fin de la semaine. L'objectif : trouver la plus belle tenue sur le thème "Jouer avec la transparence". Les reines de beautés n'auront que 2 h 30 et 450 € de budget pour dénicher la perle rare. C'est la Caennaise Amandine Petit qui débute la compétition lundi 8 novembre. Elle défend l'association "France Alzheimer". Mardi 9 novembre, une autre Calvadosienne relèvera le défi : Cindy Fabre, Miss France 2005, jouera au profit de l'association "France Sénégal", qui agit dans le développement sportif, culturel et aide à la santé sur des sites aux populations défavorisées.