Alençon. Face aux incivilités, ce commerçant décide de fermer son magasin

Triste jeu de mots sur la face du commerce LeKlapier. "Action cœur de ville brisé", est-il écrit au 11 rue Pont-Neuf à Alençon. Un clin d'œil au plan national du gouvernement Action cœur de ville, permettant d'améliorer les conditions de vie des habitants des villes moyennes.

En ce début du mois de novembre, le magasin a décidé de fermer ses portes temporairement, à cause d'"une situation devenue dangereuse pour les clients et les salariés". Le centre-ville fait face depuis plusieurs mois à des incivilités. Selon Jean-Florent Denée, le gérant du commerce, les autorités compétentes n'auraient aucune réaction. Propriétaire de deux autres boutiques, Jean-Florent Denée n'hésite pas à piquer la municipalité : "Mortagne-au-Perche et Bernay proposent un environnement serein, nous permettant de travailler dignement."

Dans une lettre du maire adressée à des commerçants, Joaquim Pueyo affirme : "La municipalité est bien consciente qu'une action coordonnée et concertée est nécessaire et qu'elle a un rôle à jouer."