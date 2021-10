Rouen : elle se sauve à la vue des policiers

Il est 23h15, mardi 24 janvier, rue Cavelier de la Salle à Rouen. La brigade anti criminalité en patrouille aperçoit une jeune femme, sur le bord de la route, qui fait ralentir les voitures et leur fait des signes. Finalement un véhicule s'arrête et la prostituée monte à bord. Le conducteur part se stationner rue Pierre Chirol à Rouen. C'est le moment que choisissent les forces de l'ordre pour intervenir. En voyant les policiers s'approcher la prostituée prend la fuite, mais elle est rattrapée peu après. La jeune femme, une roumaine âgée de 26 ans et résidant à Rouen, ainsi que le conducteur, un homme de 52 ans, ont tous les deux été emmenés à l'Hôtel de police afin d'y être entendus.