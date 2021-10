Dieppe. Homme disparu en mer : les recherches suspendues

La décision est tombée le samedi 30 octobre, en fin d'après-midi : la préfecture maritime a décidé de mettre fin à ses recherches pour essayer de retrouver un nageur porté disparu en mer depuis le vendredi 29 octobre. Les investigations avaient repris dans la matinée après une interruption à cause de la nuit.

De gros moyens de recherche déployés

Dans un communiqué de presse, la préfecture maritime précise que cette décision a été prise "faute d'éléments nouveaux", et ce malgré un dispositif qui a "effectué l'investigation de deux zones de recherche et un survol du trait côtier". Les pompiers, la police nationale, un canot tout-temps de la SNSM et l'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale ont notamment participé aux recherches, en vain.