Défibrillateurs : Rouen veut aller plus loin

Le défibrillateur ? “C’est une sorte de mini ordinateur portable dont le but est de détecter si la personne souffre d’un trouble du rythme cardiaque”, explique le docteur France Costentin, médecin au SAMU. “S’il y a trouble du rythme, le défibrillateur envoit une décharge pour faire repartir le coeur.”

Pour remédier à ce véritable problème de santé publique, les villes, comme Rouen, sont de plus en plus nombreuses à s’équiper de défibrillateurs automatisés externes, appelés aussi DAE.

Une utilisation simple

En 2009, la ville de Rouen a fait installer 16 défibrillateurs en accès libre. “Nous étions une des premières villes à le faire”, indique Matthieu Charlionet, adjoint au maire de Rouen, en charge de la santé publique. Autrefois mis en extérieur, ces défibrillateurs ont dû être rentrés dans des pharmacies. “Sur les 16 que nous avions installés, onze ont été vandalisés ou volés”, explique Patrick Makhlouf, cadre territorial de santé. “Aujourd’hui 71 défibrillateurs ont été recensés sur Rouen, mais la liste est non exhaustive”, note Matthieu Charlionet. Ils ont été placés dans les endroits jugés les plus fréquentés, comme la Place Saint-Marc, où les passages sont nombreux à cause du marché. Dans les équipements municipaux aussi, surtout les stades et les gymnases, car les sportifs font souvent partie des victimes des arrêts cardiaques. Des applications pour I-Phone, comme iDefib, se développent, indiquant le défibrillateur le plus proche.

Utiliser un défibrillateur est sans risque. “Ils ont été conçus pour être très simples à utiliser. Ils accompagnent pas à pas la personne dans les gestes à faire. Même un enfant est capable de s’en servir”, souligne le Docteur Costentin. Dès 10 ans, un enfant peut venir en aide à une personne victime d’un arrêt cardiaque. “Si on veut sauver une personne victime d’un massage cardiaque, chaque maillon est important. Et monsieur tout le monde qui voit une personne s’écrouler est le premier maillon de cette chaîne.”

A Rouen, les défibrillateurs ont permis de sauver une vie. Avenue Pasteur, non loin de la Préfecture, une personne a survécu à un arrêt cardiaque, grâce à un défibrillateur installé dans une pharmacie de l’avenue.

En février prochain, une réunion devrait permettre d’aller plus avant dans cette démarche de santé publique. “Nous avons invité les autres structures comme la Communauté d’agglomération, le Département, la Région ou l’Observatoire régional de santé afin d’avoir un regard global et pouvoir redéployer d’autres appareils”, indique Matthieu Charlionet. “Mettre des défibrillateurs en accès libre permettrait de sauver 3 000 à 4 000 personnes par an, c’est pourquoi il est essentiel de les multiplier” appuie Valérie Fourneyron, maire de Rouen et médecin du sport.

Les entreprises s’équipent aussi

Dans les entreprises, les installations de défibrillateurs automatisés externes se multiplient également. A Rouen, l’entreprise Adhéneo, a fait installer un d’eux, là où travaillent ses équipes. Ce sont elles qui restaurent les clochetons de la cathédrale de Rouen. “En septembre-octobre 2011, nous en avons installé cinq, un sur chacun de nos sites de production, dont celui de Rouen, ainsi qu’un dans un des véhicules de la société qui se déplace beaucoup. Nous en avions entendu parler dans les médias, et lorsque le défibrillateur automatisé externe a été commercialisé, nous avons décidé de nous équiper parce qu’il est très simple d’utilisation”, explique-t-on à la direction de l’entreprise.

A Rouen, par ailleurs, sur les 71 défibrillateurs recensés actuelleemnt dans la ville, la grande majorité se trouve au sein d’entreprises. Il est recommandé de mettre l’appareil dans un endroit facile d’accès, pouvant permettre une intervention en moins de 3 minutes.

Anne Letouzé

(Photo : CHU-Charles Nicolle)

Les défibrillateurs recensés par la mairie de Rouen (liste non exhaustive)