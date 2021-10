Le Havre. Le ministre Jean-Baptiste Djebbari en visite sur le port

Jean-Baptiste Djebbari, le ministre chargé des Transports, est venu visiter le port du Havre, vendredi 29 octobre. Il s'est vu présenter l'extension de Port2000, le projet d'une unité de production d'hydrogène à la CIM et les projets de décarbonation des industriels.

Extension de Port2000

Port2000 va se voir doter de deux nouveaux quais (11 et 12). Les travaux ont débuté en 2020. D'une superficie de 42 hectares, le terminal comprend un quai de 700 mètres, dont le port va prendre en charge l'aménagement préalable (réalisation du quai, opérations de dragage, travaux de terrassement et desserte terrestre routière et ferroviaire). Les quais seront ensuite aménagés et gérés par la Générale de manutention portuaire (GMP). L'investissement pour le port s'élève à 154,5 millions d'euros. Leur mise en service est prévue pour 2023. L'objectif est, à terme, de permettre au Havre de traiter 4,5 millions de conteneurs par an, contre environ 3 millions actuellement.

Les quais 11 et 12 de Port2000 sont en phase chantier. Ils devraient être opérationnels pour 2023.

Hydrogène

Les projets de production d'hydrogène se multiplient. Jean-Baptiste Djebbari s'est vu présenter le projet LH2. Hynamics, filiale à 100 % d'EDF, va construire sur le site de la CIM une unité de production. Elle verra le jour en lieu et place des deux plus grands bacs (127 000 m3) de stockage. Elle aura une puissance de 2 MW et servira, entre autres, à alimenter les futurs bus hydrogène de la communauté urbaine. Un investissement de 13 à 17 millions d'euros. Les travaux doivent débuter en 2023, pour une mise en service à 2024.

Captage de CO 2

