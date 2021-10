Goderville. La circulation perturbée après un incendie à la coopérative Dumesnil

La circulation est perturbée depuis le début de la matinée à Goderville, dans le pays de Caux. Les sapeurs-pompiers ont été appelés vers 6 h 30 pour un incendie au dépôt de la coopérative Dumesnil, une société de négoce agricole située rue de la Voie-Romaine.

Le feu a pris au niveau de la machinerie, dans la partie haute d'une tour de manutention d'un silo. À l'intérieur : 4 500 tonnes de céréales diverses.

Une intervention de longue durée

Plus de 70 pompiers sont mobilisés sur cette intervention, dont des équipes spécialisées en risques chimiques, sauvetage et déblaiement, et exploration de longue durée. Des reconnaissances et mesures en explosimétrie ont été réalisées, avec un retrait progressif des céréales contenues dans le silo.

Aucun blessé n'est à déplorer, mais l'opération va durer une bonne partie de la journée. Il est conseillé d'éviter le secteur. La municipalité indiquait dans la matinée qu'une déviation était possible par Bretteville-du-Grand-Caux ou par Bréauté.