Bolbec. La garde champêtre devient policière municipale, le maire s'explique

Jeudi 28 octobre, Christophe Doré, le maire de Bolbec (Seine-Maritime), s'est justifié sur la page Facebook de la commune sur son choix de transformer le poste de garde champêtre en policier municipal. Il faut dire que jusqu'à présent l'élu était opposé à la création d'une police municipale ainsi qu'à l'adhésion à la police intercommunale de Caux Seine Agglo. Le conseil municipal du 9 septembre dernier avait engagé une garde champêtre. Le maire a dû convoquer un conseil municipal extraordinaire le mercredi 13 octobre pour transformer ce poste en policier municipal, ce qui n'a pas manqué de faire réagir l'opposition qui réclame une brigade ou au moins l'embauche de deux policiers municipaux.

Le sujet devenant sensible dans les rues de la ville, Christophe Doré s'est donc expliqué ce jeudi 28 octobre. "Nous sommes passés du statut de garde champêtre à policière municipale mais je vous donne une explication. Nous n'avons pas réussi à trouver une place pour faire une formation puisque pour être garde champêtre il faut une formation de trois mois où seules trois villes accueillent cette formation (Amiens, Montpellier et Nancy). Et malheureusement, il n'y avait pas de place. Donc nous avons dû prendre une décision. C'est une décision que nous assumons parce qu'à Bolbec nous avons besoin d'une police de proximité de manière à pouvoir travailler sur la prévention et non que sur la répression. Il n'y aura pas de brigade mais une agent, policière municipale".

Cette policière est déjà recrutée. Il s'agit de Vanessa Tebbal, une ancienne agente de sécurité et ancienne policière nationale de Fécamp. Elle a donc une solide expérience dans le domaine de la sécurité.