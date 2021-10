Hauteville-sur-Mer. Le Festival du film d'animation est de retour

Depuis plus de 14 ans, les amoureux du cinéma d'animation ont rendez-vous à Hauteville-sur-Mer et Agon-Coutainville dans la Manche pour le Festival du film d'animation. Pour cette 14ème édition, 19 films vont être projetés pendant cinq jours dans les cinémas. Des séances pour les enfants dès 3 ans avec plusieurs courts métrages et des films pour les plus grands, adolescents et adultes.

Des animations avant et après les projections

Concert avec le groupe 9MW après la projection de On-Gaku : Notre Rock, l'association Avril proposera des ateliers nature avant la projection de Mush Mush, la librairie Ocep de Coutances une animation autour des livres avec le film Le sommet des Dieux et fêtez Halloween le 31 octobre, en venant déguisé pour la séance Poupelle.