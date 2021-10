Orne. Covid-19 : les seniors vont désormais pouvoir être vaccinés chez eux

Le nombre de vacciné Covid-19 (86 %) est bon en Normandie, mais 6 % des 80 ans et plus ne sont pas encore vaccinés.

Cela s'explique par le fait que beaucoup habitent en milieu très rural, donc isolés et loin des centres de vaccination. Face à cette situation d'enclavement, l'Agence Régionale de Santé (ARS) tente de remédier au mal en lançant, avec la préfecture de l'Orne et l'Assurance Maladie, une nouvelle campagne à l'intention des personnes concernées. Puisqu'ils ne peuvent pas facilement se déplacer pour aller se faire vacciner, c'est le vaccin qui va venir jusqu'à eux : les seniors concernées vont être contactées par l'Assurance Maladie pour les informer de cette possibilité. Ensuite, ils devront s'inscrire, non pas par Internet, mais par téléphone ; et s'ils éprouvent des difficultés, les aides à domicile, travailleurs sociaux, mais aussi leurs proches, pourront le faire. C'est un infirmier libéral situé près de chez eux, qui viendra à la maison leur faire leur injection. C'est gratuit, et à cette occasion, l'infirmier pourra aussi leur injecter à domicile le vaccin de la grippe.