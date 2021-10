Rouen. "Debout contre Amazon", le combat d'un habitant de l'agglomération

C'est devenu son rituel hebdomadaire. Tous les mercredis, entre 17 heures et 18 heures, François Vaillant s'équipe de pancartes, attrape ses tracts et part se placer aux abords de la sortie du métro Théâtre des Arts, en plein centre-ville de Rouen. La cause de cette mobilisation ? Amazon, le géant de la livraison de colis, et son projet d'entrepôt dans l'agglomération.

Mobilisation bienveillante

"Moi-même j'étais client d'Amazon pour commander des livres. C'est pratique, j'en conviens, admet le jeune retraité, avant d'expliquer ses motivations. Mais le modèle de l'entreprise est nuisible pour les commerces, pour l'emploi et pour l'environnement." Alors, François Vaillant a décidé d'aller à la rencontre des passants pour les sensibiliser à sa cause.

D'abord seul, avant d'être rejoint par quelques personnes convaincues, de semaine en semaine. Pour autant, il fait en sorte que sa mobilisation soit la plus bienveillante possible : "Je reste immobile et les gens qui le veulent prennent un tract, nous ne gênons pas les passants et les vélos. J'y tiens vraiment !"

Si, à l'avenir, le mouvement prend de l'ampleur, François Vaillant envisagera de se déplacer vers d'autres points fréquentés, "comme la rue Jeanne-d'Arc ou le palais de justice". Optimiste, il espère ainsi "toucher l'image d'Amazon et les pousser à mettre fin à leur projet".