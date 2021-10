Caen. La gendarmerie alerte sur le phénomène Squid Game à l'école

Le 17 septembre 2021, la plateforme de vidéos à la demande Netflix dévoilait Squid Game, une série coréenne. Un phénomène devenu mondial, mais aussi une source de polémiques. Le jeudi 21 octobre, la Maison de confiance et de protection des familles (MCPF, unité de gendarmerie du Calvados) publiait une fiche de prévention pour alerter sur les conséquences et les risques de cette série dans les cours d'école. "L'une de nos missions est d'anticiper et d'observer les différents phénomènes qui peuvent impacter les mineurs. Squid Game a rapidement été identifié comme tel", détaille Jérôme Robichon, adjudant-chef et responsable de la MCPF du département.

Depuis le lancement de la série, dans certaines cours d'école belges et allemandes, des enfants reproduisent les jeux vus dans Squid Game et les perdants acceptent de subir des sanctions parfois violentes. "Nous n'avons pas recensé de cas dans le département. À la suite de la publication de la fiche sur les réseaux sociaux, nous avons reçu de nombreux témoignages de parents", poursuit-il.

Une fiche de prévention pour alerter

Le phénomène touche les enfants de l'école primaire au lycée. "On invite les parents à échanger avec leurs enfants et à être vigilants sur les sites et vidéos qu'ils consultent via le numérique", conseille Jérôme Robichon. Autre recommandation des forces de l'ordre, utiliser des mesures de protection de contrôle parental sur les différents outils numériques. "Il est possible de créer des profils adaptés aux enfants", ajoute-t-il.

La fiche de prévention a été largement partagée sur les réseaux sociaux (près de 1 000 fois). "Des professeurs nous ont également contactés pour la recevoir. Le problème avec Squid Game, c'est que le scénario met en place des jeux d'enfants transformés. Les jeunes ne sont pas forcément capables de faire la différence et modifient ainsi les règles initialement établies en copiant la version de Squid Game", s'inquiète le responsable de la MCPF. Le gendarme rappelle qu'en cas de problème en milieu scolaire, il est primordial d'alerter le corps enseignant afin que les mesures adaptées soient prises. "Si les faits sont plus graves, il faut le signaler à la brigade de gendarmerie la plus proche pour prendre les directives nécessaires", continue-t-il.

Qu'est-ce que la Maison de confiance et de protection des familles ?

La Maison de confiance et de protection des familles a été créée en septembre 2020, dans le cadre de la restructuration de la Région Normandie et de la fusion de la Basse et de la Haute-Normandie. "Nos missions sont la gestion des victimes particulièrement vulnérables et la gestion et le suivi des procédures ou des situations de violences intrafamiliales", ajoute le responsable. Cinq personnes accompagnent les victimes, les conseillent, les orientent et effectuent de la prévention au quotidien. L'unité est en charge de toute la zone gendarmerie du département. "Depuis le 11 octobre 2021, un intervenant social de la gendarmerie a rejoint notre unité grâce à l'appui du Département et de la préfecture", précise l'adjudant-chef.