Normandie. Comment trouver un logement étudiant en dernière minute ?

"Quelques jeunes viennent nous voir et cherchent encore un logement", explique Mégane Poulain, coordonnatrice au Centre régional d'information jeunesse (Crij) de Normandie. Un conseil pour les étudiants qui seraient à la recherche d'un logement : "Il ne faut pas désespérer, il y a des logements toute l'année, même si la période de rush de l'été est passée."

Pour trouver le logement idéal, "il faut multiplier les sites en ligne, faire appel à sa famille ou à ses amis qui peuvent avoir vu des offres, poursuit Mégane Poulain. Il est aussi possible de mettre en place des alertes sur des sites pour être informés rapidement de ce qui est mis en ligne." Le Crij de Normandie propose, lui aussi, des offres de location proposées par des propriétaires.

Des points de vigilance

Pour autant, la méfiance reste de mise, comme la vigilance. "Il est important de faire une ou plusieurs visites, souligne Mégane Poulain. Il est bien de ne pas s'y rendre tout seul et d'être accompagné, car un jeune peut parfois être stressé et ne pas voir certains défauts dans un logement. Il faut tout regarder et ne pas hésiter à poser des questions au propriétaire ou à l'agent immobilier."

Attention aux annonces trop alléchantes et aux loyers trop bas. "Il faut regarder les prix pratiqués habituellement. Par exemple, dans le centre de Rouen, pour un studio, il faut compter environ 440 euros par mois." Pour accompagner les étudiants dans leur recherche de logement, le Crij de Normandie vient d'éditer une nouvelle version de son guide À chacun son igloo. Celui-ci est disponible en version papier dans les locaux du Crij à Caen et à Rouen, mais aussi dans les points d'information jeunesse à travers la région. Il est également consultable gratuitement en ligne.