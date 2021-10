Le Havre. Oserez-vous tester… la raclette au CBD ?

Il a l'odeur de la raclette… et l'odeur du cannabis ! Dans sa fromagerie de la rue Paul-Doumer, au Havre, Baudoin Robida propose un fromage pour le moins original, depuis jeudi 21 octobre : une raclette de Savoie au CBD, ou cannabidiol. La recette, inspirée par une fromagerie parisienne, a été mise au point en collaboration avec Cyrille Bjaoui, gérant de trois boutiques Weed Corner en Seine-Maritime. Contrairement au THC du cannabis, le CBD n'est pas un psychotrope. Pas question, donc, de planer en consommant ce fromage, assure ce spécialiste : "Que ce soit dans la raclette ou dans un autre produit, le CDB, c'est uniquement de la relaxation, c'est un anxiolytique naturel."

Fleur de CBD, huile d'olive… Mais la recette précise reste secrète !

De plus en plus de parfums différents

Une fois la meule coupée sur la tranche et l'intérieur recouvert d'huile d'olive et de fleur de CBD, le fromage est pressé et affiné pendant cinq jours. "Les gens cherchent de plus en plus l'originalité. Au plus fort de la saison, il y aura une dizaine de parfums de raclette", note Baudoin Robida, qui a déjà invité la truffe, l'ail des ours ou même le foin dans son fromage. Mais n'est-ce pas un peu le dénaturer ? "On a bien les deux goûts différents du fromage et du CBD, c'est un produit qui est efficace en termes gustatifs."

Chez ce fromager, cette raclette au CBD est vendue 6 euros de plus au kilo que la raclette nature traditionnelle.