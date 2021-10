Les enfants et leurs parents chantent à l’Opéra de Rouen

“Ne criez pas au loup” est un opéra participatif en un acte. Le public, parents et enfants, après avoir retiré les partitions et les chants à la billetterie ou sur internet, sera invité à accompagner l’orchestre. Les rythmes du blues et du jazz se mêleront aux musiques russes et africaines. Cet opéra place le chant et la musique dans un langue universelle pour rapprocher les peuples.



Pratique. “Ne criez pas au loup !”, à partir de 6 ans, mercredi 1er février à 19h, et dimanche 5 à 11h, à l’Opéra de Rouen. Tarifs de 5 à 10 €.