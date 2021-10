Pirou. Nikolas Godet : le Normand à la barbe d'or !

Sa barbe, il la bichonne chaque matin, "entre 30 et 40 minutes avec des crèmes, des shampoings et un brushing quotidien". Nikolas Godet avoue "passer plus de temps que sa compagne dans la salle de bains". Il faut dire que l'entrepreneur quadragénaire, qui partage son temps entre le Planquay, près de Bernay, et Pirou, près de Coutances, a tout simplement la plus belle barbe d'Europe. Un titre acquis le dimanche 24 octobre dernier en Bavière (Allemagne), au nez et… à la barbe de 17 adversaires venus de tout le continent. Le Normand a obtenu, avec sa barbe de 60 cm de long, la note presque parfaite de 49,5 sur 50. Et dire que tout cela est parti "d'un simple pari entre copains. On avait décidé de se laisser pousser la barbe, au bout d'un an j'avais 10 cm de barbe, ça m'a plu, alors j'ai continué. Puis c'est devenu une passion." S'il ne pourra pas participer aux prochains championnats du Monde prévus en Nouvelle Zélande en 2023, car "le voyage coûterait trop cher", Nikolas Godet donne rendez-vous à ses concurrents en 2025, en Angleterre. D'ici là, il continuera d'enchaîner les concours.

