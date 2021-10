Le Havre. Une campagne web pour attirer les Parisiens

On le sait, depuis les confinements, les urbains ont des envies de grands espaces. C'est particulièrement vrai en région parisienne. Depuis plusieurs mois, la commission attractivité de la CCI Seine Estuaire (Le Havre - Seine-Maritime) travaille sur les atouts du territoire pour le faire rayonner en dehors des frontières régionales, mais également pour attirer les entrepreneurs et les talents en quête de changement et de nouveaux horizons. La CCI s'est associée au Havre Seine Développement, l'agence de développement économique, pour faire la promotion du Havre et de l'Estuaire.

Les deux organismes ont décidé de mener une campagne de communication à destination d'actifs en quête de mobilité. Depuis le 27 septembre et jusqu'en juin 2022, Le Havre dispose d'une page sur le site paris-jetequitte.com. Avec 60 000 visiteurs mensuels et 30 000 abonnés sur les réseaux sociaux, il est le premier site de conseils pour un départ en province. La CCI Seine Estuaire met l'accent sur les chiffres de l'économie locale, les opportunités d'emploi, ses lieux incontournables, ses grands événements comme la Transat Jacques Vabre, son histoire et même sa "figure emblématique", qui n'est autre qu'Édouard Philippe, le maire et ancien Premier ministre.