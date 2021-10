Première Guerre mondiale. Hommage au soldat inconnu américain, parti du Havre en 1921

Geneviève Darrieussecq, la ministre déléguée aux Armées, a rendu hommage, lundi 25 octobre au Havre, au soldat inconnu américain mort pour la France durant la Première Guerre mondiale.

La cérémonie s'est tenue en présence d'Édouard Philippe, maire de la cité Océane et ancien Premier ministre, d'Élisabeth Webster, consule des États-Unis pour l'Ouest de la France, et de Gavin McIvenna, président de la Society of honor guard, tomb of the unknown soldier.

Le cercueil du soldat inconnu américain est parti du Havre le 25 octobre 1921 pour rejoindre le cimetière d'Arlington, à Washington. Une stèle en sa mémoire a été dévoilée quai Roger-Meunier, au Terminal croisière.

Une stèle a été dévoilée.

Cette histoire du soldat inconnu américain parti du Havre est peu connue en Normandie. L'idée d'honorer un soldat américain non identifié, mort sur le sol français, est due à William Connor, commandant des forces américaines en France. Il s'est inspiré du projet français d'inhumation du Soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe (le 28 janvier 1921). Le 4 mars 1921, le Congrès des États-Unis approuve le projet et fait construire un tombeau au cimetière militaire d'Arlington.

Le corps du soldat inconnu a été choisi le 30 mai 1921, parmi quatre soldats issus des cimetières américains du front. Edward Younger, sergent américain et héros de guerre, a choisi au hasard le cercueil, à Châlons-en-Champagne. Le corps arrive au Havre par train spécial le 25 octobre. L'embarquement à bord de l'USS Olympia est l'occasion de manifestations patriotiques franco-américaines dans les rues havraises. Avant de partir, le soldat inconnu a reçu par le ministre d'alors André Maginot, la décoration de la légion d'honneur. Son inhumation s'est déroulée le 11 novembre 1921 à Washington.