Calvados. Le Mémorial de Caen fait peau neuve avant le 80e anniversaire

Après deux années sans investissements liées à la crise sanitaire, le Mémorial de Caen va entamer un nouveau chantier ces prochains mois. Pour les trois sites (Mémorial de Caen, cinéma circulaire d'Arromanches et Mémorial de Falaise), il investit "entre 300 000 et 600 000 € par an depuis 2006", indique Stéphane Grimaldi, le directeur.

Stéphane Grimaldi, le directeur du Mémorial de Caen, et Joël Bruneau, maire de Caen.

Les deux pyramides enlevées

Dès la fin novembre, le hall d'accueil va changer de visage. À commencer par les deux dernières pyramides qui vont être supprimées (les deux autres avaient été enlevées il y a huit ans). "Il s'agit de travaux assez lourds. Le grand hall doit être plus lisible et plus accueillant. Les pyramides sont un vrai obstacle pour le concours des plaidoiries" qui se tiendra le 20 mars 2022.

"On va gagner en clarté dans le hall d'accueil" Impossible de lire le son.

Ces travaux débuteront le 29 novembre. Un prix unique de 14,50 € sera appliqué pendant cette période.

Un nouveau parcours dans la spirale

Autre chantier : la scénographie de la spirale à l'entrée de l'exposition sur la Seconde Guerre mondiale. "C'est la porte d'entrée du Mémorial mais elle est confuse. Les gens s'arrêtent, ne savent pas où aller. Il faut la clarifier et la fluidifier." Pour ce faire, les organisateurs ont réfléchi à un parcours plus immersif.

De grandes photos marquantes de 4mx4m en noir et blanc plongeront les visiteurs dans l'ambiance des deux guerres mondiales. "Le désastre" de 1914-1918, "L'Allemagne paiera" de 1919, "Le Pustch de Munich" de 1923… "L'atmosphère sera très lourde, assure Stéphane Grimaldi. L'idée est de mettre en avant des temps forts." Ces travaux seront réalisés pendant la fermeture annuelle du musée, en janvier prochain.

"Des parcours repensés pour le 80ème anniversaire en 2024" Impossible de lire le son.

La boutique sera aussi "modernisée et agrandie" avec un nouveau sol, une harmonisation entre le haut et le bas et peut-être un coin lecture à l'arrière. "Il y aura un programme scientifique et pédagogique autour du 'fonds Chauvel'" situé à l'étage.

La boutique du musée sera harmonisée. - Mémorial de Caen

Un hall aménagé à Arromanches 360°

Le hall d'accueil du cinéma circulaire d'Arromanches sera lui aussi remis au goût du jour. - Mémorial de Caen

Au même moment, le hall du cinéma circulaire d'Arromanches va, lui aussi, être réaménagé. "On va expliquer aux visiteurs la chronologie de la bataille de Normandie. Les gens pensent que tout s'est passé sur les plages, mais ce n'est pas que le 6 juin 1944. Elle s'arrête au Havre trois mois plus tard." Quelques objets militaires britanniques issus des collections du Mémorial de Caen seront exposés.

Coût total : 400 000 € financés par la Ville de Caen et la Société anonyme d'économie mixte locale (SAEML).