Alençon. Vous avez demandé la police ? Rencontrez son délégué cohésion population

Un délégué cohésion police/population vient de rejoindre le commissariat d'Alençon, à raison de deux jours de présence par semaine. Comme le nom de son poste l'indique, le rôle du commandant Philippe Huser est d'être une interface, de faciliter le contact entre la police et la population : habitants, commerçants, bailleurs sociaux, mais aussi avec les élus locaux.

Combler un manque

"Quand je suis arrivé il y a un an, il m'est apparu évident que ce poste manquait ici", explique le commissaire divisionnaire Pascal Serrand, commandant des 230 policiers de l'Orne. "Ça comble un pan important où on n'était pas au mieux pour répondre aux demandes de la population, pour faire remonter les problèmes à la police qui ne peut pas répondre à tout. Ça nous permet de passer d'une police exclusivement réactive, à une action anticipatrice."

Réserviste qui a travaillé au Mans (Sarthe) et à Flers, le nouveau délégué ira rencontrer la population, sur le terrain, où des troubles sont dus au tapage nocturne ou à des présences indésirables dans les halls d'immeubles, par exemple. Outre écouter, notamment en participant aux réunions des quartiers, son rôle est de concilier, mais aussi de faire des diagnostics et des propositions pour résoudre les problèmes.

Être au contact deux jours par semaine

"Ma mission est également d'expliquer le rôle de la police à la population", précise Philippe Huser, retraité de la police active depuis deux mois, mais réserviste.

Pour répondre à ceux qui hésiteraient à franchir la porte du commissariat, le délégué en civil, basé dans la Cité administrative d'Alençon, y tiendra ses prochaines permanences d'accueil le 10, puis le 30 novembre, de 9 h 30 à midi et de 13 h 30 à 17 heures.

La police sur le territoire

Dans l'Orne, la police représente 231 fonctionnaires, répartis entre la Direction départementale et les commissariats d'Alençon, Flers et Argentan. Ils ne couvrent que 3 % du territoire, mais 28 % de la population et 50 % des faits de délinquance. 37 768 habitants dépendent du commissariat d'Alençon, qui emploie 86 agents. Au second trimestre 2021, ils ont effectué 1 184 interventions, à la suite de 576 appels.

Au premier semestre de cette année, 1 304 faits ont été recensés (+43.05 % par rapport à l'an dernier) dont 539 atteintes aux biens, 331 atteintes aux personnes, 179 infractions économiques et financières, et 92 actes de délinquance.