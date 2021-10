Bagnoles-de-l'Orne. Cyprien Gilles disputera la Coupe de France de cyclo-cross sur ses terres

C'est un sport de saison ! Le cyclo-cross attire de plus en plus les nouvelles générations de sportifs, comme Cyprien Gilles, qui va disputer en novembre deux manches de la Coupe de France, à domicile.

Samedi 23 et dimanche 24 octobre, le jeune cyclo-crossman ornais âgé de 21 ans disputait les troisième et quatrième manches de cette Coupe de France de cyclo-cross à Quelneuc (Morbihan). Cette Coupe, "c'est l'objectif majeur de ma saison", explique celui qui, treizième à l'issue de ce week-end breton, espère faire un podium lors de la prochaine étape de la compétition. Ce sera près de chez lui, dans le parc du Château, à Bagnoles-de-l'Orne, les 13 et 14 novembre prochains. "Cinq cents coureurs sont engagés durant ce week-end", détaille Cyprien Gilles, qui court en cyclo au sein du team Fima-Cyrpeo-Alian. "Mais c'est pour le plaisir, je vis encore chez mes parents et je suis en Master activités physiques et sportives à Rennes."

Bagnoles-de-l'Orne attend 10 000 spectateurs, lors de cette compétition.