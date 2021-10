Tendance Confidences.  Entretien sur la fin de vie et le deuil avec Philippe Baudassé

Dimanche 31 octobre, veille de la Toussaint, Jean-Luc Lefrançois reçoit pour son émission Tendance Confidences Philippe Baudassé, impliqué auprès des familles en deuil. Auteur ou co-auteur de nombreux livres comme Le cadeau dans tous ses états -Petite spiritualité du don, mais aussi de Osons l'émerveillement. L'approche humaine et spirituelle abordée au fil de ces lignes est une invitation à révéler au grand jour ce qui est souvent caché au cœur de nos vies. Quant à l'accompagnement des personnes en fin de vie, c'est une expérience si dense que la dignité du silence accompagnée d'une présence est un cadeau inestimable. L'un et l'autre la personne accompagnée et celle qui accompagne dans la dignité ajoute alors de la vie à l'instant.

